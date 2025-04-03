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Власти отказались финансировать фестиваль «Коляда-Plays» в Екатеринбурге

Николай Коляда откажется от проведения фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге из-за отсутствия финансирования.

Источник: ЕАН

Министерство культуры Свердловской области отказалось финансировать проведения фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге в текущем году. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал основатель фестиваля, драматург Николай Коляда.

«Проведение мероприятия в этом году оказалось под вопросом из-за отсутствия финансирования», — написал Николай Коляда на своей странице во «ВКонтакте».

«С утра получил письмо от министра культуры Свердловской области о том, что грант на фестиваль нам не дадут от правительства области. В связи с чем фестиваля в этом году не будет. Красиво я все задумал, но денег нет. Взять мне их неоткуда. В письме сказано, что мы неоднократно нарушали сроки отчетности. Ну и вообще, как вы понимаете: не отчитались, потому что деньги я своровал», — пояснил Николай Коляда.

Традиционно фестиваль проходит в Екатеринбурге в июне. В прошлом году на него были приглашены труппы из 18 российских театров. В рамках театрального марафона коллективы представили более 30 спектаклей. Для постановок обычно задействовано несколько площадок.