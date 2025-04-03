Власти отказались финансировать фестиваль «Коляда-Plays» в Екатеринбурге

«С утра получил письмо от министра культуры Свердловской области о том, что грант на фестиваль нам не дадут от правительства области. В связи с чем фестиваля в этом году не будет. Красиво я все задумал, но денег нет. Взять мне их неоткуда. В письме сказано, что мы неоднократно нарушали сроки отчетности. Ну и вообще, как вы понимаете: не отчитались, потому что деньги я своровал», — пояснил Николай Коляда.