Так, полностью под ограничения попали территории Витебской и Гродненской областей. В Минской области 12 районов окрашены на карте лесного ведомства желтым цветом, это значит, что там также сейчас действуют ограничения на посещение лесов. Среди них Борисовский, Вилейский, Воложинский, Дзержинский, Копыльский, Минский, Молодечненский, Мядельский, Слуцкий, Смолевичский, Столбцовский и Узденский районы. В Брестской области под ограничения попали 10 районов: Барановичский, Березовский, Брестский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивацевичский, Кобринский, Ляховичский, Малоритский и Пружанский. В Могилевской области только в одном районе — Шкловском — в настоящее время действуют ограничения на посещение лесных массивов. Все ограничения введены из-за третьего класса пожарной опасности. Остальные региона окрашены на карте Минлесхоза зеленым цветом, это значит, что они полностью открыты для посещений. При введении ограничений в лес заходить можно, однако запрещено въезжать в него на автомобиле. Также нельзя разводить костры и проводить массовые мероприятия — например, турслеты и коллективные выезды с палатками.