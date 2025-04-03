Красноярские приставы помогли матери получить 700 тысяч долга по алиментам

Об этом рассказали в ГУФССП России по региону.
Мужчина продолжительное время не переводил деньги на содержание своего ребенка, поэтому мать девочки решила обратиться в суд. Безответственного отца ограничили в правах на управление авто и выезд за пределы РФ. Но даже несмотря на это, он продолжал копить долги и всячески уклонялся от явки к судебному приставу-исполнителю. В итоге мужчину объявили в розыск.
Нерадивого отца нашли и доставили в отдел по взысканию алиментных платежей. Там мужчине подробно рассказали об административной и уголовной ответственности, которая грозит ему в случае, если он откажется платить за содержание дочери и не закроет долг. После этого отец девочки перевел матери своего ребенка более 700 тыс. рублей.
«Ничто так не мотивирует, как ответственность перед исполнительной властью. Особенно по части социально значимых категорий задолженности, по которым служба судебных приставов имеет в арсенале очень эффективные правовые рычаги воздействия на должников», — отметили в ГУФССП России по Красноярскому краю.
Напомним, ранее стало известно, что летом 2025 в России начнет работать единый реестр неплательщиков алиментов. Право на создание реестра появилось у службы судебных приставов после внесения изменений в федеральный закон. В него попадут те, кто в розыске или привлечен к административной и уголовной ответственности — на сегодняшний день это около 188 тыс. человек. Те, кто не выполняет своих обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей.