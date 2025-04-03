Красноярские приставы помогли матери получить 700 тысяч долга по алиментам

Напомним, ранее стало известно, что летом 2025 в России начнет работать единый реестр неплательщиков алиментов. Право на создание реестра появилось у службы судебных приставов после внесения изменений в федеральный закон. В него попадут те, кто в розыске или привлечен к административной и уголовной ответственности — на сегодняшний день это около 188 тыс. человек. Те, кто не выполняет своих обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей, совершеннолетних нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей.