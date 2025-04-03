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Фейковые новости об отравлении детей в Красноярске опровергли

Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор опроверг информацию, появившуюся в СМИ, о якобы произошедшем отравлении 20 детей в возрасте 12−13 лет на борту самолета, прилетевшего из Хабаровска.

Согласно сообщению, слухи о том, что юные пассажиры рейса обратились за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления, не нашли подтверждения.

В ведомстве заявили, что эта информация не соответствует действительности. На данном авиарейсе среди всех пассажиров не зарегистрировано ни одного случая острых кишечных инфекций или отравлений.

Ранее рассказывали, что 66-летнего красноярца осудили за убийство соседа и покушение на его жену.