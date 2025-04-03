Овечкину осталось 3 гола, чтобы превзойти Гретцки, белорус Протас может помочь

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл в гостях «Каролине Харрикейнз» в матче чемпионата НХЛ со счетом 1:5, но Александр Овечкин забил уже 892-й гол в погоне за рекордом Уэйна Гретцки.
Игра была практически сделана в первом периоде, когда «Каролина» после голов Уокера, Блейка и Джарвеса повела 3:0. Во втором периоде Станковен сделал счет 4:0.
Александр Овечкин на последней минуте периода отквитал одну шайбу, реализовав большинство 5 на 3. «Каролина» после точного броска Блейка поставила победную точку в третьем периоде — 5:1. Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас очков не набрал. После поражения «Кэпиталз» занимают второе место в общей таблице лиги, уступая «Виннипегу» одно очко.
Что до гола Овечкина, то это было его классическое взятие ворот. Он получил пас в верхней части левого круга вбрасывания от защитника Джейкоба Чикрана и вколотил шайбу в одно касание под перчаткой вратаря Фредерика Андерсена. Овечкин снова забил со своей любимой позиции.
«Если дать ему оттуда бросить, он, скорее всего, забьет, — цитирует nhl.com Андерсена. — Я думаю, что почти все знали, что он забьет. Это крутая часть его броска и его дар».
Голкипер пошутил: «Разве вы играли в НХЛ, если вам не забивал Ови?».
Согласно данным НХЛ, это был 190-й гол Овечкина, забитый в одно касание из левого круга вбрасывания или выше, включая 136 в большинстве. А еще 323-й гол в большинстве в целом.
39-летний Овечкин забил 39 голов в 59 играх в этом сезоне. За 20 сезонов в НХЛ Овечкин забросил 892 шайбы в 1485 играх. Гретцки забил 894 гола в 1487 играх регулярного сезона НХЛ за 20 сезонов. Погоня продолжается.
Овечкину не хватает одного гола до своего 14-го сезона, когда он забьет не менее 40 голов, увеличив свой рекорд НХЛ. Ему также принадлежит рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами (19) и он делит лидерство с Гретцки и Майком Босси по количеству сезонов с 50 голами (девять).
Итак, чтобы превзойти Гретцки, Овечкину надо еще три гола. Забросить их он может даже в одном матче. До конца сезона осталось семь игр. Ближайшая пройдет в Вашингтоне в ночь на субботу 5 апреля по белорусскому времени. «Вашингтон» встретится с аутсайдером лиги «Чикаго», за который выступает белорусский защитник Артем Левшунов.
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