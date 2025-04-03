Овечкину осталось 3 гола, чтобы превзойти Гретцки, белорус Протас может помочь

Овечкину не хватает одного гола до своего 14-го сезона, когда он забьет не менее 40 голов, увеличив свой рекорд НХЛ. Ему также принадлежит рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами (19) и он делит лидерство с Гретцки и Майком Босси по количеству сезонов с 50 голами (девять).