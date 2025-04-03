Более 144 тысяч человек в Молдове приобрели медицинский полис с начала года

Напомним, 31 марта истек срок, когда граждане Молдовы, которые самостоятельно покупают полис, могли воспользоваться льготами при оплате фиксированной суммы страхового взноса. Стоимость полиса, в зависимости от категории застрахованного лица, составляла от 1264 до 5054 леев. После 31 марта граждане, не работающие по найму и не оформившие индивидуальное страхование в установленные законодательством сроки, будут обязаны оплатить полную страховую премию (12 636 леев), а также пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.