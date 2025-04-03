Более 144 тысяч человек в Молдове приобрели медицинский полис с начала года

Большинство из них (около 85 тысяч человек), заплатили взнос в размере 2527 леев. Это в основном индивидуальные предприниматели, фермеры, держатели патентов, арендодатели и арендаторы и другие категории граждан.
Еще около 53 тысяч человек, являющихся владельцами сельскохозяйственных земель, заплатили 1264 лея.
Также около 4800 граждан, осуществляющих независимую деятельность в сфере розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами, заплатили страховой взнос в размере 1895 леев, а для около 1600 человек оплата составила 5054 лея.
Общий объем финансовых средств, накопленных за первые три месяца текущего года в фондах обязательного медицинского страхования от уплаты фиксированного страхового взноса, составил около 290 миллионов леев, что на 68 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, 31 марта истек срок, когда граждане Молдовы, которые самостоятельно покупают полис, могли воспользоваться льготами при оплате фиксированной суммы страхового взноса. Стоимость полиса, в зависимости от категории застрахованного лица, составляла от 1264 до 5054 леев. После 31 марта граждане, не работающие по найму и не оформившие индивидуальное страхование в установленные законодательством сроки, будут обязаны оплатить полную страховую премию (12 636 леев), а также пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки.