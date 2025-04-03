Создана установка по намагничиванию редкоземельных пород в промышленности

САМАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Ученые Самарского государственного университета имени С. П. Королева создали и ввели в промышленную эксплуатацию установку для точного намагничивания редкоземельных магнитов. Такие магниты могут использоваться не только в различных приборах, но и в двигателях беспилотников, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.
«Ученые Самарского [государственного] университета имени Королева разработали и изготовили уникальную промышленную магнитно-импульсную установку для особо точного и стабильного намагничивания редкоземельных магнитопластов — специальных мощных магнитов, изготавливаемых на полимерной основе из магнитного порошка, содержащего редкоземельный металл», — говорится в сообщении.
По данным вуза, установку, предназначенную для крупносерийного производства редкоземельных магнитопластов из сплава неодим-железо-бор (Nd-Fe-B), ввели в промышленную эксплуатацию. Установка создана по заказу российской научно-производственной компании «Валтар», специализирующейся на производстве магнитных систем. Задача оборудования — особо точное намагничивание заготовок магнитопластов за счет генерации магнитных импульсов с точно заданными параметрами. Заготовка за миллионные доли секунды становится мощным магнитом с характеристиками, строго заданными в техническом задании.
«Редкоземельные магнитопласты сейчас широко используются в различной приборной технике, например, в водосчетчиках, датчиках и так далее. Весьма перспективной областью в настоящее время является применение редкоземельных магнитопластов для создания высокоэффективных электродвигателей беспилотных летательных аппаратов. Согласно расчетам, использование магнитопластов в электродвигателе позволяет увеличить дальность полета БПЛА примерно на 20−25%. Кроме того, электродвигатели на магнитопластах значительно меньше шумят при работе», — рассказал научный руководитель научно-исследовательской лаборатории прогрессивных технологических процессов пластического деформирования Самарского государственного университета имени Королева Дмитрий Черников.
Как пояснили в университете, редкоземельные магниты — самые мощные среди постоянных магнитов, они создают более сильное магнитное поле. Их главное отличие — высокая степень точности и повторяемости размеров, однородность магнитных характеристик. Для их производства необходимо специализированное оборудование, номенклатура которого в России представлена недостаточно широко. По словам Черникова, направление работы, связанное с редкоземельными магнитами, в университете будут развивать. Уже заключена договоренность о разработке типового ряда подобных установок различной энергоемкости.