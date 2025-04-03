Создана установка по намагничиванию редкоземельных пород в промышленности

Как пояснили в университете, редкоземельные магниты — самые мощные среди постоянных магнитов, они создают более сильное магнитное поле. Их главное отличие — высокая степень точности и повторяемости размеров, однородность магнитных характеристик. Для их производства необходимо специализированное оборудование, номенклатура которого в России представлена недостаточно широко. По словам Черникова, направление работы, связанное с редкоземельными магнитами, в университете будут развивать. Уже заключена договоренность о разработке типового ряда подобных установок различной энергоемкости.