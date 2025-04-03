Собянин: к 2027 году в Москве завершат реконструкцию семи городских вокзалов

Отмечается, что Серп и Молот МЦД-2/МЦД-4 также подвергнется реконструкции, власти Москвы и РЖД изменят платформы и конкорс, интегрированный с метро; на Железнодорожной МЦД-4 проведут реконструкцию третьей и четвертой платформ, северного вестибюля и транзитной галереи со сходами на платформы; на Беговой МЦД-1/МЦД-4 проведут ремонт трех платформ и вестибюля, интегрированного с метро; в Царицыно МЦД-2 — вестибюль, интегрированный с метро.