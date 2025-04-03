Собянин: к 2027 году в Москве завершат реконструкцию семи городских вокзалов

«В ближайшие два года вместе с РЖД завершим строительство и реконструкцию 7 московских городских вокзалов: Петровско-Разумовская МЦД-1 — платформа № 1 и конкорс; Курская МЦД-2/МЦД-4 — вторая и третья платформы, тоннель, новый центр управления эксплуатацией, запуск цифровой системы управления; Москва-Сити МЦД-1 — три платформы, северный вестибюль, интеграция южного вестибюля с МЦД-4», — написал мэр.
Отмечается, что Серп и Молот МЦД-2/МЦД-4 также подвергнется реконструкции, власти Москвы и РЖД изменят платформы и конкорс, интегрированный с метро; на Железнодорожной МЦД-4 проведут реконструкцию третьей и четвертой платформ, северного вестибюля и транзитной галереи со сходами на платформы; на Беговой МЦД-1/МЦД-4 проведут ремонт трех платформ и вестибюля, интегрированного с метро; в Царицыно МЦД-2 — вестибюль, интегрированный с метро.
«Завершим также ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала, модернизацию подвижного состава МЦД и начнем обновлять поезда Ярославского направления МЖД», — уточнил Собянин.