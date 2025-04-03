В Екатеринбурге не стало «голоса культуры» Екатерины Шакшиной

В Екатеринбурге скончалась журналистка Екатерина Шакшина. Коллеги по цеху называли её «голосом культуры». О смерти Екатерины сообщила уральский экскурсовод Татьяна Мосунова в своём телеграмм канале.
Екатерина Шакшина училась в университете УрГУ, двадцать лет работала в газете «На смену!» и «Вечерний Екатеринбург». Она была известна своими публикациями в журнале «Культура Урал», «Областная газета» и «Уральский рабочий». Екатерина писала материалы для выставок, театральных постановок.
— Много лет она писала о культуре Екатеринбурга. Как-то несправедливо мало именно так написать о Екатерине Иосифовне. Не преувеличением будет сказать, что она была голосом культуры. Пусть те, кто ее знал, добавят про себя то, за что они ей благодарны. Вечная память, — пишет Татьяна Мосунова в своём телеграмм канале.
Материалы журналистки отличались вдумчивостью, глубиной восприятия и вниманием к деталям. Екатерина Шакшина была членом Союза журналистов России и являлась лауреатом многих профессиональных премий.
— Блестящий журналист, талантливый театральный критик, тонкая душа, верная подруга, любящая самоотверженная мама, интеллигентный человек. Такая невероятно любимая и нужная всем тем, кто был с ней рядом, кто ценил и любил ее, — пишут о Екатерине в телеграмм канале Свердловского творческого союза журналистов.
Недавно скончался ещё один культурный деятель Урала, Марина Соколовская. Её не стало в возрасте 44 лет из-за осложнений от пневмонии.