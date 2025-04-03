В Екатеринбурге не стало «голоса культуры» Екатерины Шакшиной

— Много лет она писала о культуре Екатеринбурга. Как-то несправедливо мало именно так написать о Екатерине Иосифовне. Не преувеличением будет сказать, что она была голосом культуры. Пусть те, кто ее знал, добавят про себя то, за что они ей благодарны. Вечная память, — пишет Татьяна Мосунова в своём телеграмм канале.