Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму ожидается сильный дождь, местами туман

Воздух прогреется до +10 +15 градусов, в горах +7 +9.

Сейчас в Ричмонде: +14° 4 м/с 88% 762 мм рт. ст. +15°
Источник: Аргументы и факты

В Крыму ожидается сильный дождь, местами туман.

По информации республиканского ГУ МЧС России, 3 апреля на полуострове будет облачно, пройдет дождь. В центральных, южных и восточных районах ожидается сильный дождь. Местами возможен туман.

Воздух прогреется до +10… +15 градусов, в горах +7… +9.

Напомним, в Симферополе температура воздуха достигла исторического максимума 11 марта. В столице Крыма воздух прогрелся до +20,5 градусов Цельсия. Это превысило прежний рекорд от 1988 года.

Мы писали, февраль в 2025 году в Крыму оказался самым холодным за последние 13 лет. Начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая отметила, что температура в этом месяце на полуострове была ниже климатической нормы. Это произошло благодаря арктическим воздушным массам, поступившим на регион.