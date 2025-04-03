В Крыму ожидается сильный дождь, местами туман.
По информации республиканского ГУ МЧС России, 3 апреля на полуострове будет облачно, пройдет дождь. В центральных, южных и восточных районах ожидается сильный дождь. Местами возможен туман.
Воздух прогреется до +10… +15 градусов, в горах +7… +9.
Напомним, в Симферополе температура воздуха достигла исторического максимума 11 марта. В столице Крыма воздух прогрелся до +20,5 градусов Цельсия. Это превысило прежний рекорд от 1988 года.
Мы писали, февраль в 2025 году в Крыму оказался самым холодным за последние 13 лет. Начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая отметила, что температура в этом месяце на полуострове была ниже климатической нормы. Это произошло благодаря арктическим воздушным массам, поступившим на регион.