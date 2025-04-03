В Крыму ожидается сильный дождь, местами туман.

Мы писали, февраль в 2025 году в Крыму оказался самым холодным за последние 13 лет. Начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая отметила, что температура в этом месяце на полуострове была ниже климатической нормы. Это произошло благодаря арктическим воздушным массам, поступившим на регион.