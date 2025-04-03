Канатная дорога в сочинском Дендрарии закрыта на техобслуживание

3 апреля канатная дорога в парке «Дендрарий» работать не будет. Это связано с проведением плановых технических работ, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.
«Канатная дорога закрыта на техническое обслуживание!», — написали в телеграм-канале нацпарка Сочи.
Посетители парка смогут вновь воспользоваться канатной дорогой уже пятницу, 4 апреля. Канатка возобновит работу и снова будет доступна гостям.
Протяженность канатной дороги, построенной в 1977 году, составляет 897 метров. В кабинках можно подняться на высоту 172 метра над уровнем моря примерно за пять минут.
Напомним, стоимость посещения Сочинского национального парка и Дендрария повысилась. Новые тарифы начали действовать с 1 апреля.