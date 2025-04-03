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Канатная дорога в сочинском Дендрарии закрыта на техобслуживание

В Сочи не будет работать канатная дорога в Дендрарии 3 апреля.

Источник: Комсомольская правда

3 апреля канатная дорога в парке «Дендрарий» работать не будет. Это связано с проведением плановых технических работ, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

«Канатная дорога закрыта на техническое обслуживание!», — написали в телеграм-канале нацпарка Сочи.

Посетители парка смогут вновь воспользоваться канатной дорогой уже пятницу, 4 апреля. Канатка возобновит работу и снова будет доступна гостям.

Протяженность канатной дороги, построенной в 1977 году, составляет 897 метров. В кабинках можно подняться на высоту 172 метра над уровнем моря примерно за пять минут.

Напомним, стоимость посещения Сочинского национального парка и Дендрария повысилась. Новые тарифы начали действовать с 1 апреля.