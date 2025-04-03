Омичей предупредили о фальшивой «незамерзайке» от предприятия-призрака

По документам она была произведена ООО «Химпартнер» по адресу: Приморский край, город Владивосток, улица Иртышская, 17. Однако при проверке Роспотребнадзора выяснилось, что это предприятие — призрак, и никакого производства здесь нет. А значит, и за качество сомнительной «незамерзайки» спросить не с кого.