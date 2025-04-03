Омичей предупредили о фальшивой «незамерзайке» от предприятия-призрака

Управление Роспотребнадзора по Омской области предупредило омичей о возможном появлении на омских прилавках поддельной стеклоомывающей незамерзающией жидкости для автомобилей.
По документам она была произведена ООО «Химпартнер» по адресу: Приморский край, город Владивосток, улица Иртышская, 17. Однако при проверке Роспотребнадзора выяснилось, что это предприятие — призрак, и никакого производства здесь нет. А значит, и за качество сомнительной «незамерзайки» спросить не с кого.
В надзорном ведомстве попросили омичей воздержаться от покупки этой жидкости, а в случае обнаружения ее на прилавках — сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора по Омской области.
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