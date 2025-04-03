Омские расгвардейцы отыскали потерявшегося 13-летнего ребенка

В Таврическом районе Омской области 13-летний мальчик ночью ушел из дома. На ребенка были составлены ориентировки, благодаря чему поиски завершились успешно. Подробностями инцидента поделилась 3 апреля пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Изображения пропавшего подростка сотрудники вневедомственной охраны получили накануне утром. Находясь на маршруте патрулирования, старшина полиции Даулетхан Балтабеков и сержант полиции Руслан Бекенов проверили главную площадь Таврического района. Именно там, на скамье, сидел исчезнувший мальчик.
«Ребенок был передан инспектору по делам несовершеннолетних для дальнейшего возвращения родителям», — говорится в сообщении.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местные волонтеры обнаружили женщину, которую искали две недели.