Омские расгвардейцы отыскали потерявшегося 13-летнего ребенка

В Таврическом районе Омской области 13-летний мальчик ночью ушел из дома. На ребенка были составлены ориентировки, благодаря чему поиски завершились успешно. Подробностями инцидента поделилась 3 апреля пресс-служба регионального Управления Росгвардии.