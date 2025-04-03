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Омские расгвардейцы отыскали потерявшегося 13-летнего ребенка

Они опознали мальчика по приметам, указанным в ориентировке.
Источник: Комсомольская правда

В Таврическом районе Омской области 13-летний мальчик ночью ушел из дома. На ребенка были составлены ориентировки, благодаря чему поиски завершились успешно. Подробностями инцидента поделилась 3 апреля пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Изображения пропавшего подростка сотрудники вневедомственной охраны получили накануне утром. Находясь на маршруте патрулирования, старшина полиции Даулетхан Балтабеков и сержант полиции Руслан Бекенов проверили главную площадь Таврического района. Именно там, на скамье, сидел исчезнувший мальчик.

«Ребенок был передан инспектору по делам несовершеннолетних для дальнейшего возвращения родителям», — говорится в сообщении.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местные волонтеры обнаружили женщину, которую искали две недели.