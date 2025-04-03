В Иркутской области собрали 4,2 тонны лесных семян с начала года

В рамках нацпроекта «Экология» регион достиг значительных успехов в заготовке семян для восстановления леснов. С начала года уже собрано 4,2 тонны семян лесных растений — более половины от запланированных на год 7,6 тонны. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.