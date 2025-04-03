В Иркутской области собрали 4,2 тонны лесных семян с начала года

В рамках нацпроекта «Экология» регион достиг значительных успехов в заготовке семян для восстановления леснов. С начала года уже собрано 4,2 тонны семян лесных растений — более половины от запланированных на год 7,6 тонны. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— В ноябре-декабре текущего года в рамках госзадания также планируется заготовить 45 килограммов семян с улучшенными наследственными свойствами. Часть собранных семян будет использована для создания лесных культур посевом, из остальных в лесопитомниках вырастят посадочный материал с открытой и закрытой корневыми системами, — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
На сегодня общие запасы семян в области составляют 27,7 тонны, включая ценные породы деревьев: сосну обыкновенную, кедр сибирский, лиственницу и ель. При этом текущая годовая потребность региона оценивается в 4,64 тонны, что создает надежный резерв на будущее.
В 2025 году планируется восстановить леса на площади 122,6 тысячи гектаров, используя различные методы: искусственное, комбинированное и естественное лесовосстановление. Качество семенного материала тщательно контролируется специалистами Центра защиты леса, а в заготовке участвуют как государственные питомники, так и частные лесопользователи.