«Минскстрой» показал, как идет строительство нового корпуса онкоцентра в Минске. Подробности озвучили в пресс-службе организации.
В сообщении сказано, что уже наполовину была залита фундаментная плита под новый корпус онкологического центра на проспекте Независимости, 64/10. Для этого, заметили в организации, потребовалось участие более 60 бетоносмесителей. Сказано, что сейчас армируется вторая половина.
В пресс-службе добавили, что металлический каркас, толщина которого составляет примерно 71 сантиметров, состоящий из восьми видов арматуры сечением от 8 до 32 мм, создает одна из лучших бригад СУ-19 треста № 1 — Владимира Козловского.
«Арматурный участок, организованный прямо на объекте, помогает это сделать максимально быстро», — обратили внимание в сообщении.
«Минскстрой» сказал детали строительства нового корпуса онкоцентра на проспекте Независимости. Фото: телеграм-канал организации «Минскстрой».
Также отмечается, что всего в основание будущего нового корпуса онкоцентра уложат около 1500 куб. м. бетона. Сказано, что в составе второй очереди строительства, кроме возведения нового здания медицинского учреждения, предусматривается подключение новостройки к сетям и проведение работ, касающихся благоустройства прилегающей территории.
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