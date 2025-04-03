«Минскстрой» показал, как идет строительство нового корпуса онкоцентра в Минске

В сообщении сказано, что уже наполовину была залита фундаментная плита под новый корпус онкологического центра на проспекте Независимости, 64/10. Для этого, заметили в организации, потребовалось участие более 60 бетоносмесителей. Сказано, что сейчас армируется вторая половина.