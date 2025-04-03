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Арзамас признали одним из самых комфортных городов России

Все 28 городов региона признаны благоприятными для жизни, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как отметил глава региона, это значительное достижение, которое подчеркивает усилия местных властей по улучшению городской среды. Включение Нижегородской области в ТОП-10 по общероссийскому индексу является не только поводом для гордости, но и стимулом для дальнейшего развития.

По словам Никитина, Арзамас, показавший лучший результат, явно выделяется среди других городов, что говорит о качественной работе по созданию комфортной городской среды. Оценка по таким критериям, как безопасность, комфорт и экологичность, важна для повышения качества жизни нижегородцев. Улучшение показателей на 34% с 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» демонстрирует, что вложения в инфраструктуру и благоустройство действительно приносят плоды. Как подчеркнул губернатор, в 2025 году данная работа будет продолжена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что Арзамас сохраняет участие в международной программе БРИКС «Исторические поселения».

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в ТОП-20 российских регионов по качеству жизни.