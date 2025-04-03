Арзамас признали одним из самых комфортных городов России

По словам Никитина, Арзамас, показавший лучший результат, явно выделяется среди других городов, что говорит о качественной работе по созданию комфортной городской среды. Оценка по таким критериям, как безопасность, комфорт и экологичность, важна для повышения качества жизни нижегородцев. Улучшение показателей на 34% с 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» демонстрирует, что вложения в инфраструктуру и благоустройство действительно приносят плоды. Как подчеркнул губернатор, в 2025 году данная работа будет продолжена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».