Арзамас признали одним из самых комфортных городов России

Как отметил глава региона, это значительное достижение, которое подчеркивает усилия местных властей по улучшению городской среды. Включение Нижегородской области в ТОП-10 по общероссийскому индексу является не только поводом для гордости, но и стимулом для дальнейшего развития.
По словам Никитина, Арзамас, показавший лучший результат, явно выделяется среди других городов, что говорит о качественной работе по созданию комфортной городской среды. Оценка по таким критериям, как безопасность, комфорт и экологичность, важна для повышения качества жизни нижегородцев. Улучшение показателей на 34% с 2019 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» демонстрирует, что вложения в инфраструктуру и благоустройство действительно приносят плоды. Как подчеркнул губернатор, в 2025 году данная работа будет продолжена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, что Арзамас сохраняет участие в международной программе БРИКС «Исторические поселения».
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в ТОП-20 российских регионов по качеству жизни.