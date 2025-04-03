Спутниковая система интернета вещей «Марафон-IoT» сможет управлять БПЛА

В МАИ отметили, что на сегодняшний день у «Марафон-IoT» нет аналогов. Разработкой с наиболее схожим функционалом можно назвать спутники формата Кубсат. Это тоже универсальные платформы, которые как конструктор можно использовать в различных целях. Однако они обладают рядом недостатков, в том числе и за счет своих небольших размеров. Их габариты 10 10 10 см при массе не более 1,33 кг. Из-за этого они сильно ограничены в энергоэффективности и не могут нести на себе серьезную научную аппаратуру.