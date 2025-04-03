Спутниковая система интернета вещей «Марафон-IoT» сможет управлять БПЛА

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Разработчики Московского авиационного института (МАИ) модернизируют проект низкоорбитальной многоспутниковой системы передачи данных «Марафон-IoT». Систему можно будет использовать для управления беспилотниками, связи с самолетами, телеметрии и радиолокации, дистанционного зондирования земли, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Благодаря модернизации “Марафон-IoT” можно будет использовать не только для интернета вещей, но и для управления беспилотниками, связи с самолетами, телеметрии и радиолокации, дистанционного зондирования земли и не только. Все работы в МАИ, связанные с “Марафон-IoT”, выполняются в рамках контракта с АО “Решетнев”. На данный момент по первому проекту разработана концепция модернизированного спутника, ведется работа над созданием интерфейсного протокола и блока сопряжения», — говорится в сообщении.
Работы ведутся в рамках проекта стратегического лидерства «Приоритет-2030» и проходят на базе Центра космических технологий МАИ. Разработкой самой системы занимается АО «Решетнев» (входит в «Роскосмос») в рамках федерального проекта «Сфера». Система «Марафон-IoT» станет альтернативой мобильной связи и оптоволокна, которые традиционно используются в интернете вещей. Особенно она будет востребована в удаленных регионах с ограниченной наземной инфраструктурой.
В МАИ отметили, что на сегодняшний день у «Марафон-IoT» нет аналогов. Разработкой с наиболее схожим функционалом можно назвать спутники формата Кубсат. Это тоже универсальные платформы, которые как конструктор можно использовать в различных целях. Однако они обладают рядом недостатков, в том числе и за счет своих небольших размеров. Их габариты 10 10 10 см при массе не более 1,33 кг. Из-за этого они сильно ограничены в энергоэффективности и не могут нести на себе серьезную научную аппаратуру.
«Наша работа нацелена на создание устройства сопряжения и интерфейсного протокола. Они нужны для того, чтобы на “Марафон-IoT” можно было бы легко устанавливать широкий спектр целевой аппаратуры», — заявил руководитель проектной группы, аспирант кафедры «Космические системы и ракетостроение» МАИ Никита Матасов, чьи слова приводятся в сообщении.
Устройство сопряжения входит в состав бортовой аппаратуры служебного канала управления спутника и состоит из аппаратной части и управляющего программного обеспечения. Его основная функция — управление спутником с управляющей станции. В частности, устройство выполняет прием сообщений со станции и отправку телеметрических пакетов на нее. Также оно обрабатывает управляющие сигналы, которые могут прийти от бортовой аппаратуры. Интерфейсный протокол обеспечивает надежную передачу данных, синхронизацию работы различных систем и приложений на борту космического аппарата. Дело в том, что на спутнике может работать несколько программ и комплексов, и для каждого из них нужны свои данные. Протоколы позволяют организовать этот процесс на сетевом уровне.
О системе.
«Марафон-IoT» — спутниковая группировка для предоставления услуг интернета вещей, которая будет создана в рамках программы «Сфера». В ее состав войдет более 250 аппаратов весом не более 50 кг каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 км.