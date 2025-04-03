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Каждый вторник из Уфы в Горно-Алтайск будут летать пассажирские самолеты

3 июня из Уфы в Горно-Алтайск запустят прямые авиарейсы.

Источник: Комсомольская правда

3 июня из Уфы в Горно-Алтайск запустят прямые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Полеты будут выполняться авиакомпанией «Азимут» каждый вторник на самолетах Superjet 100, которые способны уместить на своем борту сотню пассажиров.

Рейс из Уфы будет вылетать в 07:05 по местному времени, обратный из Горно-Алтайска — в 13:10. Время в пути составит 3 часа 5 минут.

Билеты уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании и в авиакассах аэропорта «Уфа».

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