Каждый вторник из Уфы в Горно-Алтайск будут летать пассажирские самолеты

3 июня из Уфы в Горно-Алтайск запустят прямые авиарейсы. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.
Полеты будут выполняться авиакомпанией «Азимут» каждый вторник на самолетах Superjet 100, которые способны уместить на своем борту сотню пассажиров.
Рейс из Уфы будет вылетать в 07:05 по местному времени, обратный из Горно-Алтайска — в 13:10. Время в пути составит 3 часа 5 минут.
Билеты уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании и в авиакассах аэропорта «Уфа».
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