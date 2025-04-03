Хабаровский «СКА-Нефтяник» покинули два игрока

Пресс-служба клуба по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» проинформировала о прекращении сотрудничества с защитником Григорием Яковлевым и нападающим Кириллом Девятых. Также она выразила благодарность спортсменам за их вклад и пожелала им удачи в будущих выступлениях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Контракт с Григорием Яковлевым, рассчитанный на два года, был расторгнут по обоюдному согласию. Кирилл Девятых, чей контракт истек 31 марта текущего года, решил продолжить карьеру в другой команде.
Григорий Яковлев сыграл за «СКА-Нефтяник» 37 матчей в сезоне 2024/25, отметившись одной результативной передачей. Кирилл Девятых присоединился к команде в ноябре 2023 года и провел 71 матч, забив 42 гола и отдав 9 голевых передач.