Из-за низкого уровня воды в водоемах в Воронеже стало меньше гусей и уток

Так, ещё в феврале появились перелётные стаи грачей и дикие голуби — клинтухи. Вслед за ними в первой половине марта в родные места вернулись полевые жаворонки, белые трясогузки, чибисы, серые цапли, серые журавли, кряквы, вяхири, скворцы и зяблики. Также орнитологи заметили зарянок, певчих и чёрных дроздов, чирков-свистунков. Как никогда рано прилетели пеночки-теньковки и чёрные коршуны.