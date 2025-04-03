Из-за низкого уровня воды в водоемах в Воронеже стало меньше гусей и уток

Этой весной орнитологи Воронежского заповедника зафиксировали несколько аномалий. Во-первых, из-за теплого марта и отсутствия снега в наши края раньше обычного вернулись перелетные птицы.
Так, ещё в феврале появились перелётные стаи грачей и дикие голуби — клинтухи. Вслед за ними в первой половине марта в родные места вернулись полевые жаворонки, белые трясогузки, чибисы, серые цапли, серые журавли, кряквы, вяхири, скворцы и зяблики. Также орнитологи заметили зарянок, певчих и чёрных дроздов, чирков-свистунков. Как никогда рано прилетели пеночки-теньковки и чёрные коршуны.
Но привычных гусей — белолобых и гуменникв — в этом году почти нет. Очень мало и уток. В смене маршрутов пролета ученые винят невысокий уровень воды в водоёмах.
Раньше срока приступили к выведению потомства зимовавшие у нас птицы. Уже насиживают кладки и ждут вылупливания птенцов орланы-белохвосты, вОроны и серые ворОны. А поползни, пищухи и синицы-московки пока только строят гнёзда.