В Казани закрыли ресторан «P. Love» после случаев сальмонеллеза у посетителей

После проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в ресторане неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений, отсутствует грызунонепроницаемость в помещениях. Повара используют продукты с истекшим сроком годности и без маркировки, продукты хранятся с нарушением условий, установленных производителем. Кроме того, в заведении не соблюдается технологический процесс приготовления блюд и недостаточное количество технологического оборудования.