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Первый в России центр подготовки педагогов-химиков появится в Волгограде

В Волгограде создадут первый в России межрегиональный отраслевой учебно-методический центр по химии. По информации администрации региона, учебное пространство для педагогов появится на базе Волгоградского политехнического колледжа им. В. И. Вернадского.

Источник: Freepik

Сообщается, что на создание волгоградского центра будет направлено 195 млн рублей. Это грантовые средства, которые выделяются благодаря победе волгоградцев во всероссийском грантовом конкурсе.

— Учебный центр будет создан по федеральному проекту «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии» нацпроекта «Новые материалы и химия», — пояснили в комитете образования и науки Волгоградской области. -Здесь будут повышать квалификацию педагогов из разных регионов страны, а также проводить профессиональную переподготовку действующих сотрудников предприятий химической отрасли. Здесь же будут разрабатывать образовательные программы, учебные и методические материалы для образовательных организаций, которые готовят специалистов для химической отрасли.

Напомним, что в Волгоградской области сформирована система кластеров «Профессионалитет». Социальным партнером Волгоградского политехнического колледжа является химическое предприятие «Каустик». Работа по подготовке востребованных кадров организована в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, с учетом синхронизации всех уровней образования с проектами перспективного развития Волгоградской области.

Химический комплекс является системообразующим для индустрии Волгоградской области. Напомним, что в конце марта в Волгограде на площадке ВолгГТУ впервые состоялось выездное заседание бюро отделения химии и наук о материалах Российской академии наук с участием 14 академиков РАН.