Первый в России центр подготовки педагогов-химиков появится в Волгограде

— Учебный центр будет создан по федеральному проекту «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии» нацпроекта «Новые материалы и химия», — пояснили в комитете образования и науки Волгоградской области. -Здесь будут повышать квалификацию педагогов из разных регионов страны, а также проводить профессиональную переподготовку действующих сотрудников предприятий химической отрасли. Здесь же будут разрабатывать образовательные программы, учебные и методические материалы для образовательных организаций, которые готовят специалистов для химической отрасли.