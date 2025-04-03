Наставник воронежского «Факела» дал первое интервью

По словам Игоря Шалимова, у него есть понимание, что нужно делать для сохранения прописки в МИР РПЛ. Он намерен исправить психологический настрой в команде «Факел», отметив, что футболисты в клубе внимательные и старательные.
— Я почти сразу сделал выбор. Плюс ещё в беседе понял, насколько все серьёзно. Поэтому будем работать и исправлять сложившуюся ситуацию, — подчеркнул Игорь Михайлович.
Напомним, что на сегодняшний день воронежцы располагаются в зоне прямого вылета из элитного дивизиона на пять баллов отставая от спасительной 14-й строчки. Ближайший поединок национального первенства подопечные Игоря Шалимова проведут на домашнем поле при пустых трибунах против грозненского «Ахмата» 5 апреля.