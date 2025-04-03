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Наставник воронежского «Факела» дал первое интервью

Новоиспеченный главный тренер воронежского «Факела» Игорь Шалимов 2 апреля дал первое интервью клубной пресс-службе воронежцев.

По словам Игоря Шалимова, у него есть понимание, что нужно делать для сохранения прописки в МИР РПЛ. Он намерен исправить психологический настрой в команде «Факел», отметив, что футболисты в клубе внимательные и старательные.

— Я почти сразу сделал выбор. Плюс ещё в беседе понял, насколько все серьёзно. Поэтому будем работать и исправлять сложившуюся ситуацию, — подчеркнул Игорь Михайлович.

Напомним, что на сегодняшний день воронежцы располагаются в зоне прямого вылета из элитного дивизиона на пять баллов отставая от спасительной 14-й строчки. Ближайший поединок национального первенства подопечные Игоря Шалимова проведут на домашнем поле при пустых трибунах против грозненского «Ахмата» 5 апреля.