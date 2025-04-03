Поиск исчезнувшего в Перми 12-летнего школьника окончен

Волонтёры ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» опубликовали ориентировку с фотографией и приметами пропавшего подростка. Уточнялось, что у мальчика с собой был чёрно-синий рюкзак, а одет он был в серую куртку с капюшоном. Волонтёры призывали неравнодушных пермяков помочь с поисками школьника.