Поиск исчезнувшего в Перми 12-летнего школьника окончен

Поиск 12-летнего школьника, который исчез в Перми, окончен, сообщили perm.aif.ru в городском УМВД.
Речь идёт о мальчике, который пропал в краевой столице накануне, 2 апреля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что юный житель Мотовилихинского района пропал днём. 12-летний мальчик вышел из дома на улице Челябинском и ушёл в неизвестном направлении. Позже ребёнок перестал выходить на связь с родственниками.
Волонтёры ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» опубликовали ориентировку с фотографией и приметами пропавшего подростка. Уточнялось, что у мальчика с собой был чёрно-синий рюкзак, а одет он был в серую куртку с капюшоном. Волонтёры призывали неравнодушных пермяков помочь с поисками школьника.
Утром 3 апреля стало известно, что на второй день поиск ребёнка был остановлен. Эту же информацию сайту perm.aif.ru подтвердили в УМВД России по Перми.
«Несовершеннолетний найден. Жизни и здоровью ничего не угрожает», — ответили perm.aif.ru в городской полиции.
В поисковом отряде также призвали снять репосты и сообщили, что школьник найден и жив.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом случае пропажи подростка, который случился в Перми 29 марта. Мальчик вышел с автобусной остановки и отправился в лес, где он заблудился. Для поисков подключили не только волонтёров, но и сотрудников городской службы спасения.