Кочанова готова встретиться с белорусами 10 апреля — запись уже идет

Уточняется, что 10 апреля Кочанова проведет личный прием белорусов, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, а также представителей юрлиц. Прием будет проходить в Минске по адресу: улица Красноармейская, 9. В пресс-службе обратили внимание, что предварительная запись на прием проводится 3, 4, а также 7 апреля.