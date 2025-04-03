Кочанова готова встретиться с белорусами 10 апреля — запись уже идет

Глава Совета Республики Наталья Кочанова готова встретиться с белорусами 10 апреля 2025 года — запись уже идет. Подробности рассказали в пресс-службе Совета Республики Национального собрания.
Уточняется, что 10 апреля Кочанова проведет личный прием белорусов, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей, а также представителей юрлиц. Прием будет проходить в Минске по адресу: улица Красноармейская, 9. В пресс-службе обратили внимание, что предварительная запись на прием проводится 3, 4, а также 7 апреля.
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