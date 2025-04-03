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Фантастически внушительного сома поймал рыбак в Ростовской области

В Ростовской области рыбак со спиннингом выловил гигантского сома.

Источник: Комсомольская правда

Рыбак из Ростовской области похвастался в социальных сетях фотографиями гигантского сома, которого поймал в одном из водоемов региона. Параметры рыбы мужчина не указал, но, судя по снимкам, улов пришлось держать перед камерой двумя руками.

— Эти ощущения, когда сом становится головой вниз, начинает крутиться и при этом наносит удары хвостом по шнуру. Удары при этом такие, что спиннинг едва ли не выбивает из руки, а затем создается ощущение вакуума, словно рыба сорвалась, но тут же следует очередной удар. Эти ощущения забыть нельзя, — признался рыбак.

Всего во время рыбалки было пять поклевок сома, четыре из которых оказались удачными. Житель Дона написал, что доволен богатым уловом и считает себя победителем.

Напомним, ранее заядлый донской рыбак поймал леща весом более трех килограммов.