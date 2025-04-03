В деревне Буреть Иркутской области восстановили подачу электричества

После ночного крушения самолёта, оставившего несколько деревень без света, специалисты в ударном режиме провели восстановительные работы. Сегодня в Бурети подачу электроэнергии удалось возобновить на час раньше запланированного срока. Об этом в своем тг-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— Сначала подключили поселки Средний и Новомальтинск. Теперь — Буреть. Коммунальные ресурсы сейчас доступны тем населенным пунктам, которые были обесточены, — поделился глава региона.
Особые слова благодарности заслуживают местные жители, которые с пониманием отнеслись к временным неудобствам и не высказали ни одной жалобы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бомбардировщик ТУ-22М3 разбился под Усольем в Иркутской области. На борту находилось четыре члена экипажа, они успели покинуть воздушное судно, но один из них погиб.