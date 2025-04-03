В деревне Буреть Иркутской области восстановили подачу электричества

После ночного крушения самолёта, оставившего несколько деревень без света, специалисты в ударном режиме провели восстановительные работы. Сегодня в Бурети подачу электроэнергии удалось возобновить на час раньше запланированного срока. Об этом в своем тг-канале рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.