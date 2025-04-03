Минстрой России назвал 20 донских городов комфортными для жизни

В тройке лидеров рейтинга — Аксай (246 баллов), Таганрог (245 баллов) и Ростов-на-Дону (238 баллов). В 2023 году столица Дона занимала четвертое место с 223 баллами, уступая Азову. В число отстающих городов вошли Гуково (178 баллов), Новошахтинск (164 балла) и Шахты (180 баллов).
В целом доля городов с благоприятной средой в регионе достигла 87%, что на 33% превышает показатель предыдущего года.
Эти показатели демонстрируют положительную динамику работы по созданию в городах комфортной городской среды, озеленению, применению инновационных решений в проектах благоустройства и обеспечению доступности объектов для маломобильных граждан.
«За шесть лет, что составляется рейтинг, количество благоприятных для жизни городов в Ростовской области выросло в пять раз. Это, безусловно, радует — наши муниципалитеты преображаются, становятся более удобными, и люди отмечают эти изменения. Но почивать на лаврах рано, работы у нас еще очень много. И жители пишут об этом в социальных сетях и говорят на встречах, и мы сами видим, что нужно решать проблемы с общественным транспортом, с благоустройством мест отдыха, уборкой городов. И мы будем этими вопросами заниматься и делать это с учетом мнения дончан — такую задачу перед нами ставит глава региона Юрий Слюсарь», — отметил заместитель губернатора Владимир Ревенко.