Глеб Никитин назвал сезон ХК «Торпедо» неудачным

«Спасибо команде за игру! Ребята старались и радовали болельщиков яркими играми! Одни только 7:1 против “Сочи” или 10:1 против “Барыса” чего стоят. Но сезон в целом считаю неудачным. Мы должны и будем ставить для себя гораздо более высокую планку. Будем работать», — написал глава региона.