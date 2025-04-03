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Глеб Никитин назвал сезон ХК «Торпедо» неудачным

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграмм-канале подвел итоги сезона для хоккейной команды «Торпедо».

Напомним, что вчера подопечные Игоря Ларионова уступили ярославскому «Локомотиву» (1:2) и вылетели из борьбы за Кубок Гагарина.

«Спасибо команде за игру! Ребята старались и радовали болельщиков яркими играми! Одни только 7:1 против “Сочи” или 10:1 против “Барыса” чего стоят. Но сезон в целом считаю неудачным. Мы должны и будем ставить для себя гораздо более высокую планку. Будем работать», — написал глава региона.

Также Глеб Никитин отметил, что вчерашняя игра стала, с высокой долей вероятности, последней для главной команды в «Нагорном». Дворец ждет экспертиза состояния, определение формата его использования и развития.