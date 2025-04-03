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Легендарной жительнице Хабаровского края исполнился 101 год

Председатель комитета Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию Ольга Ольховая поздравила со знаменательной датой легендарную жительницу города Бикин.

Источник: Закдума Хабаровского края

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Сергеевна Глазнева отметила 101 год, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательной Думы Хабаровского края.

Депутат поблагодарила именинницу за подвиг, за труд, за то, что она и сегодня остается примером стойкости и любви к Родине. Пожелала здоровья, бодрости духа и тепла близких.

Мария Сергеевна — настоящий герой и удивительно скромный и мудрый человек. С 1941 года Мария работала нарядчиком поездных бригад на станции Ин. В 1944 году была откомандирована в железнодорожный военный эксплуатационный отдел для работы на дорогах 3-го Белорусского фронта. Ее боевой путь пролег от Смоленска через Белоруссию, Прибалтику, Польшу до Германии.

В 1945 году, выйдя замуж, переехала на постоянное место жительство в город Бикин. С будущим супругом долгожительница познакомилась ещё во время войны. В счастливом браке пара прожила более 40 лет, воспитав пятерых детей. Сейчас у Марии Сергеевны уже восемь внуков, 11 правнуков и три праправнука.