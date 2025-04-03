Легендарной жительнице Хабаровского края исполнился 101 год

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Сергеевна Глазнева отметила 101 год, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательной Думы Хабаровского края.
Депутат поблагодарила именинницу за подвиг, за труд, за то, что она и сегодня остается примером стойкости и любви к Родине. Пожелала здоровья, бодрости духа и тепла близких.
Мария Сергеевна — настоящий герой и удивительно скромный и мудрый человек. С 1941 года Мария работала нарядчиком поездных бригад на станции Ин. В 1944 году была откомандирована в железнодорожный военный эксплуатационный отдел для работы на дорогах 3-го Белорусского фронта. Ее боевой путь пролег от Смоленска через Белоруссию, Прибалтику, Польшу до Германии.
В 1945 году, выйдя замуж, переехала на постоянное место жительство в город Бикин. С будущим супругом долгожительница познакомилась ещё во время войны. В счастливом браке пара прожила более 40 лет, воспитав пятерых детей. Сейчас у Марии Сергеевны уже восемь внуков, 11 правнуков и три праправнука.