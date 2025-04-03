Легендарной жительнице Хабаровского края исполнился 101 год

В 1945 году, выйдя замуж, переехала на постоянное место жительство в город Бикин. С будущим супругом долгожительница познакомилась ещё во время войны. В счастливом браке пара прожила более 40 лет, воспитав пятерых детей. Сейчас у Марии Сергеевны уже восемь внуков, 11 правнуков и три праправнука.