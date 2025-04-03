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Первый санитарный средник прошел в Самаре 2 апреля

В Красноглинском районе Самары более 700 человек участвовали в первом санитарном среднике.

Источник: администрация Самары

В среду, 2 апреля, в Самаре прошел первый санитарный средник в рамках генеральной уборки города. Территорию Красноглинского района очищали более 700 человек. Об этом сообщили в городской администрации.

«Работники предприятий, компаний, служб благоустройства и неравнодушные жители собрали мусор, очистили газон от сухих листьев, обрезали кустарники», — рассказали в пресс-службе.

В порядок привели сквер у ЗАГСа, сквер Кузнецова, бульвар по улице Сергея Лазо, сквер Овчарова в поселке Прибрежный, территории у дома культуры «Сатурн» в поселке Береза, «Кораблик детства» на Красной Глинке.

Напомним, в Самаре пройдут два общегородских субботника — 12 и 26 апреля. К наведению порядка в городе могут присоединиться все желающие. В апреле МП «Благоустройство» в два раза увеличит суточный выход спецтехники. До конца месяца в городе уберут около 13 млн кв.м дорог и тротуаров, 5,7 млн кв.м общественных пространств.