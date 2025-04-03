Первый санитарный средник прошел в Самаре 2 апреля

Напомним, в Самаре пройдут два общегородских субботника — 12 и 26 апреля. К наведению порядка в городе могут присоединиться все желающие. В апреле МП «Благоустройство» в два раза увеличит суточный выход спецтехники. До конца месяца в городе уберут около 13 млн кв.м дорог и тротуаров, 5,7 млн кв.м общественных пространств.