В Днестре зафиксирован рекордно низкий уровень воды: Жители Молдовы могут остаться без рыбы и питьевой воды

В Днестре отмечен рекордно низкий уровень воды.
Эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS» Илья Тромбицкий рассказал об уровне воды в Днестре в начале апреля, а также озвучил прогноз на ближайшие месяцы.
— Днестр входит в апрель с феноменально низким для этого времени уровнем воды в Днестровском водохранилище: 116.6 м над уровнем моря, — сообщил Тромбицкий.
Он также отметил, что низкий уровень воды в Днестре имеет серьёзные экологические последствия. Так, он может повлиять на биоразнообразие реки, затрудняя условия для размножения многих видов рыб, включая ценные промысловые виды. Кроме того, пишет rupor.md, это может привести к ухудшению качества воды и снижению доступности питьевой воды для населения.
Текущая ситуация с низким уровнем воды в апреле 2025 года может стать одной из самых критических за последние десятилетия, особенно если осадки в Карпатах не восполнят дефицит воды в ближайшие недели.