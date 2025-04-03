В Днестре зафиксирован рекордно низкий уровень воды: Жители Молдовы могут остаться без рыбы и питьевой воды

Он также отметил, что низкий уровень воды в Днестре имеет серьёзные экологические последствия. Так, он может повлиять на биоразнообразие реки, затрудняя условия для размножения многих видов рыб, включая ценные промысловые виды. Кроме того, пишет rupor.md, это может привести к ухудшению качества воды и снижению доступности питьевой воды для населения.