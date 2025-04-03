Из-за перелива реки в Уфе ограничили движение под мостом

Администрация Уфы сообщила о временном ограничении движения транспорта в Калининском районе города. Причина — перелив реки Шугуровка под железнодорожным мостом на участке от улицы Перспективная до улицы Хетагурова.
Проезд будет закрыт, пока уровень воды не опустится до безопасной отметки. По предварительным оценкам, это займет два-три дня, в зависимости от погодных условий.
Водителям рекомендуют использовать альтернативный маршрут по улице Сельской Богородской. Сотрудники Управления гражданской защиты Калининского района ведут постоянный мониторинг ситуации и уровня воды в реке.
Мэрия призывает жителей и гостей города заранее планировать маршруты и соблюдать осторожность на дорогах.