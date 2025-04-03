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Экологи отреагировали на видео в соцсети о сливе отходов в Свислочь в Минске

Мингоркомприроды прокомментировал видео из соцсети о сливе отходов в Свислочь в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Экологи отреагировали на видео в соцсети о сливе отходов в Свислочь в Минске. Подробности сообщили в пресс-службе Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сообщается, что по причине появления в одной из соцсетей видео якобы про слив отходов в реку Свислочь, специалистами организации вместе с предприятием «Ремавтодор Ленинского района» было проведено обследование прибрежной полосы в районе 2-го Велосипедного переулка, 34.

Мингоркомприроды прокомментировал видео из соцсети о сливе отходов в Свислочь в Минске. Фото: телеграм-канал Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В пресс-службе обратили внимание, что на озвученной территории есть «выпуск дождевых сточных вод в поверхностный водный объект», которые находится на балансе «Ремавтодора Ленинского района». Так, предприятием проводится деятельность, касающаяся сбора дождевых сточных вод в Свислочь. Это делается на основании разрешения на специальное водопользование, которое было выдано Мингоркомприроды.

«На момент обследования сброс сточных вод со специфическим запахом и цветом отсутствовал», — отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, чтобы установить причины слива сточных вод со специфическим цветом 27 марта, будет проводиться обследование сетей предприятий, подключенных к указанному коллектору.

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