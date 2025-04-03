Экологи отреагировали на видео в соцсети о сливе отходов в Свислочь в Минске

В пресс-службе обратили внимание, что на озвученной территории есть «выпуск дождевых сточных вод в поверхностный водный объект», которые находится на балансе «Ремавтодора Ленинского района». Так, предприятием проводится деятельность, касающаяся сбора дождевых сточных вод в Свислочь. Это делается на основании разрешения на специальное водопользование, которое было выдано Мингоркомприроды.