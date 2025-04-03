НОВОСИБИРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Ученые из Новосибирска обнаружили, что терагерцовое излучение влияет на метаболизм клеток рака кожи. Эти работы имеют фундаментальный характер и расширяют представление о биологических эффектах терагерцового излучения, а также клеточных реакций на его воздействие, сообщили в пресс-службе Института ядерной физики СО РАН.
Меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток кожи, вырабатывающих пигмент меланин. В медицине такие клетки называют меланоцитами. Терагерцовое излучение (ТГцИ) находится между микроволновым и инфракрасным диапазонами электромагнитного спектра. Современные технологии, основанные на использовании электромагнитных волн терагерцового диапазона, широко применяются в биомедицинских науках. Например, терагерцовая спектроскопия может быть актуальна в медицинской практике для диагностики онкологических заболеваний. В то же время эта область изучена не полностью, поэтому фундаментальные исследования излучения данного электромагнитного спектра и изучение его биологических эффектов на живые системы остаются актуальными.
«Благодаря данным метаболомного скрининга и использованию биоинформатических инструментов группа ученых пришла к выводу, что терагерцовое излучение влияет в первую очередь на энергетический метаболизм клетки», — говорится в сообщении.
В эксперименте участвовали три группы клеток. Одну облучали терагерцовым излучением, вторую — инфракрасным излучением, третья была контрольная. По словам сотрудника новосибирского НИИ клинической и экспериментальной лимфологии Екатерины Бутиковой, излучение нарушает структуру липидных рафтов — это особые участки плазматической мембраны. Это влияет на движение митохондрий — небольших внутриклеточных органелл, которые помогают вырабатывать энергию, соединяя питательные вещества из глюкозы и жиров с кислородом. При этом при воздействии излучения белки остаются целыми. «Наши исследования показывают, что ТГц-излучение вызвало изменения в содержании 40 метаболитов. Метаболические эффекты были специфичны для терагерцового излучения и отличались от теплового воздействия, наблюдаемого при инфракрасном излучении», — цитирует Бутикову пресс-служба.