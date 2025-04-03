Терагерцовое излучение влияет на метаболизм клеток рака кожи

Меланома — это злокачественная опухоль, которая развивается из клеток кожи, вырабатывающих пигмент меланин. В медицине такие клетки называют меланоцитами. Терагерцовое излучение (ТГцИ) находится между микроволновым и инфракрасным диапазонами электромагнитного спектра. Современные технологии, основанные на использовании электромагнитных волн терагерцового диапазона, широко применяются в биомедицинских науках. Например, терагерцовая спектроскопия может быть актуальна в медицинской практике для диагностики онкологических заболеваний. В то же время эта область изучена не полностью, поэтому фундаментальные исследования излучения данного электромагнитного спектра и изучение его биологических эффектов на живые системы остаются актуальными.