Весенние ярмарки для дачников открыли в Ростове-на-Дону

С 3 по 5 апреля на территории «ДонЭкспоцентра» в Ростове-на-Дону все желающие смогут посетить выставки-ярмарки «Дачный сезон» и «Моя усадьба». Об этом говорится на сайте областного правительства.
Торговлю развернут на площади в 2,5 тысячи кв. метров. На прилавках будут саженцы плодовых деревьев, семена и рассада, также представят огромный выбор цветов, инвентаря и удобрений.
Кроме того, запланированы деловые мероприятия. Садоводы смогут получить консультации по вопросам выращивания плодово-ягодных культур. Добавим, выставки-ярмарки организовали при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.