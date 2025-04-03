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Весенние ярмарки для дачников открыли в Ростове-на-Дону

Дачников Ростовской области пригласили на весенние ярмарки.

Источник: Комсомольская правда

С 3 по 5 апреля на территории «ДонЭкспоцентра» в Ростове-на-Дону все желающие смогут посетить выставки-ярмарки «Дачный сезон» и «Моя усадьба». Об этом говорится на сайте областного правительства.

Торговлю развернут на площади в 2,5 тысячи кв. метров. На прилавках будут саженцы плодовых деревьев, семена и рассада, также представят огромный выбор цветов, инвентаря и удобрений.

Кроме того, запланированы деловые мероприятия. Садоводы смогут получить консультации по вопросам выращивания плодово-ягодных культур. Добавим, выставки-ярмарки организовали при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.