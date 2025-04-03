На Левобережье Омска официально достроили гостиницу

В Омске официально принята в эксплуатацию гостиница по улице 70 лет Октября, 25/4. О новом объекте у ТЦ «Континент» сообщил мэр Сергей Шелест.
В гостинице 12 этажей, общая площадь составляет 6 276 кв. метров. В ней 94 номера, где единовременно смогут проживать 150 человек. Фасад здания украшен смайликом, гостиница оборудована двумя лифтами.
Здание представляет из себя пристройку к ТЦ «Континент» и по факту было построено уже несколько лет назад. Его возводил бизнесмен и депутат Законодательного собрания Омской области Валерий Кокорин. Однако необходимые документы застройщик, ООО «Торговый центр “Континент”, получил только сейчас. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано департаментом архитектуры и градостроительства мэрии.