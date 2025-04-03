РКН прокомментировал приказ о сборе данных о роутерах и смартфонах

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Приказ Роскомнадзора (РКН), опубликованный в среду, не подразумевает отслеживание действий пользователей в интернете и сбор данных о посещающих запрещенные сайты, он нужен для актуализации правил противодействия DDoS-атакам, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее, в среду, Роскомнадзор опубликовал приказ об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи в РКН информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории РФ в электронной форме.
Позже ряд СМИ написали, что РКН обязал операторов собирать и передавать ведомству информацию об устройствах, с которых пользователи заходят в сеть, а также о том, где именно человек совершил вход, включая использование VPN.
«Приказ Роскомнадзора не про отслеживание действий пользователей и не про сбор данных о пользователях запрещенных сайтов. Этот документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил противодействия DDoS-атакам», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что информация о личных устройствах пользователей не собирается, поскольку не требуется для противодействия угрозам.