Студент из Перми вернет деньги за целевое обучение

Орджоникидзевский районный суд Перми утвердил мировое соглашение между Пермским государственным медицинским университетом имени Академика Е. А. Вагнера Минздрава России и 21-летним пермяком. Студент из Перми оплатит штраф в размере 238 тысяч рублей за нарушение целевого договора. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.
Иск ПГМУ был связан с тем, что 25 апреля 2019 года между Министерством здравоохранения Пермского края, ответчиком и городской больницей № 6 Перми был заключен договор на целевое обучение по высшему образованию в рамках установленной квоты.
Согласно условиям договора, после завершения аккредитации специалиста, пермяк должен был в течение месяца подписать трудовой договор с больницей на должность врача-терапевта участкового на срок не менее трех лет.
Во время обучения молодой человек взял академический отпуск на год. После его завершения, 20 июля 2022 года, он был отчислен из университета по собственному желанию с 13 июля того же года.
В ответ на это университет потребовал от него выплатить штраф в размере 238 721,29 рублей за нарушение условий договора о целевом обучении.
В ходе судебного разбирательства стороны пришли к соглашению, согласно которому пермяк обязался полностью выплатить указанную сумму.