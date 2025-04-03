Первоцветы среди снега: на красноярских Столбах зацвела ветреница

В национальном парке «Красноярские Столбы» оттаявшие под скалами участки земли снова покрываются снегом, а ледяная корка на тропах усложняет прогулки.
Тем не менее в низкогорных районах южные склоны активно освобождаются от снежного покрова. В прибрежных кустарниках уже можно встретить первых клещей, а рядом с ручьём Каштак на прогретой солнцем полянке расцвёл первый весенний цветок — ветреница алтайская, сообщают в соцсетях нацпарка.
Этот вид из семейства лютиковых широко распространён в парке. Он отличается высокой морозостойкостью и способен цвести сразу после схода снега. В пасмурные и холодные дни цветки остаются закрытыми, но с первыми солнечными лучами распускаются, наполняя лес первыми весенними красками.
Несмотря на внешнюю хрупкость, ветреница — ядовитое растение. Однако это не мешает рябчикам включать её в свой рацион. Пернатые хищники тоже готовятся к теплу — скоро можно будет увидеть чёрных коршунов и зябликов, а также проснувшихся после зимней спячки бурундуков.
Весна набирает силу, и совсем скоро в лесу зазвучат голоса перелётных птиц, окончательно подтверждая приход нового сезона.