Первоцветы среди снега: на красноярских Столбах зацвела ветреница

Тем не менее в низкогорных районах южные склоны активно освобождаются от снежного покрова. В прибрежных кустарниках уже можно встретить первых клещей, а рядом с ручьём Каштак на прогретой солнцем полянке расцвёл первый весенний цветок — ветреница алтайская, сообщают в соцсетях нацпарка.