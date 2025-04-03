Землекоп с полосатой мордочкой проснулся в Ленинградской области

Спал он почти полгода, рассказывает 3 апреля биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».
«Мне удалось встретить барсука около его норы, вход в которую всегда ориентирован на запад. Животные ведут сумеречный и ночной образ жизни — большая удача, что он вышел на рассвете!» — пишет Павел Глазков.
Барсуки живут семьями, пары образуют обычно на всю жизнь. Бывает, что несколько семей барсуков живут в одном месте — городище.
Пока проснулся только один представитель семейства. Перед восходом солнца он поспешил скрыться в норе. А с первыми рассветными лучами рядом закрутилась лиса: она и другие звери нередко живут в барсучьих городищах. Пока те соблюдают правила общежития, барсуки терпят их присутствие.
Барсука издали можно безошибочно узнать по двум чёрным полосам на голове. По данным комитета по охране животного мира Ленинградской области, в регионе обитает около 4 тысяч барсуков. Барсуки занесены в Красную книгу Северной столицы. Известна семья, живущая в Выборгском районе Петербурга.