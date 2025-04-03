Землекоп с полосатой мордочкой проснулся в Ленинградской области

Пока проснулся только один представитель семейства. Перед восходом солнца он поспешил скрыться в норе. А с первыми рассветными лучами рядом закрутилась лиса: она и другие звери нередко живут в барсучьих городищах. Пока те соблюдают правила общежития, барсуки терпят их присутствие.