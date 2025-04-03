В сибирских регионах из-за паводка объявляют режим повышенной готовности

В прошлом году в Омской области аномальный паводок заставил власти прибегнуть к установлению режима ЧС. На 2025-й специалисты прогнозировали более спокойную ситуацию, однако скажутся теплая зима и преждевременный ледоход.
По данным МЧС, в феврале среднемесячная температура в регионе составляла минус десять градусов, что на пять-шесть градусов выше климатической нормы. Двадцатого марта лед на реках был вдвое тоньше обычного. Спасатели говорят, что вместо
Весеннее половодье в Омской области зависит не только от местных климатических условий, но и от состояния водных артерий и гидросооружений в соседнем Казахстане. По данным Казгидромета, с начала зимы в некоторых районах республики осадков выпало на 15−41 процент больше нормы. И, соответственно, наполняемость местных водохранилищ превысила прошлогодние показатели. Например, Сергеевское на реке Ишим заполнено на 117 процентов. Очевидно, что от лишней воды в Казахстане будут избавляться. График природоохранных попусков опубликуют в первой декаде апреля.
Так что воды в реках Омской области будет предостаточно. Их уровень может подняться на тридцати-пятидесяти сантиметров. На отдельных участках Иртыша и Оми — на один метр, в Ишиме — до полутора метров. Поэтому выход воды на пойму не исключен.
Весеннее половодье, сопровождаемое обильными осадками, грозит подтоплением талыми водами населенным пунктам как минимум семи районов омского Прииртышья, сообщает МЧС. По данным ведомства, в зону высокой воды могут попасть два участка региональных автодорог и 68 участков дорог местного значения. Складу ядохимикатов в Кормиловском районе, а также 389 санкционированным свалкам твердых бытовых подтопление не грозит.
По оценке Российской национальной перестраховочной компании, основанной на данных Росгидромета, ущерб от паводка в Омской области может превысить один миллиард рублей и стать самым крупным для российских регионов.
Подготовку к паводку в Омской области начали еще в прошлом году, сделав упор на подъеме дорог, строительстве насыпей, укреплении высоковольтных линий. На днях в Усть-Ишимский район, наиболее пострадавший от весеннего паводка в 2024-м, отправилась аэромобильная группировка спасателей МЧС РФ. В ее составе плавающий гусеничный транспортер, который можно использовать для эвакуации людей и домашних животных с затопленных территорий, а также для доставки продуктов, предметов первой необходимости и медикаментов.
Тем временем в Алтайском крае, где, по сообщению ГУ МЧС, установилась стабильно плюсовая температура, идет активное таяние снегов и увеличение склонового стока, завершается обследование 26 гидротехнических сооружений в шестнадцати муниципальных образованиях региона. Подтоплений там пока не зафиксировано, в отличие от Приангарья, где большая вода уже пришла в Иркутский район и Усть-Ордынский Бурятский округ. Сейчас обстановка стабилизировалась, ситуация остается под контролем властей до полного устранения последствий. По распоряжению губернатора региона Игоря Кобзева оперативные службы должны пройти дополнительную подготовку к ликвидации возможной чрезвычайной ситуации, будут организованы дежурства, обращено особое внимание на социальные объекты и инженерные коммуникации.
Прямая речь.
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:
— Вводим режим повышенной готовности в связи с паводковой обстановкой. Необходимая мера, чтоб усилить работу всех ответственных служб для обеспечения безопасности людей при любом развитии событий. В районах, наиболее подверженных паводку, постоянно работают патрули, которые и следят за ситуацией, и разъясняют жителям правила безопасности. Краевой минсельхоз также проводит выездные штабы. В случае с сельхозпредприятиями нам важно обеспечить безопасность и людей, и животных. Опыт предыдущих лет показывает, что ситуация может развиваться стремительно. Органы власти сделают все от них зависящее для поддержки жителей края во всех населенных пунктах.