В сибирских регионах из-за паводка объявляют режим повышенной готовности

— Вводим режим повышенной готовности в связи с паводковой обстановкой. Необходимая мера, чтоб усилить работу всех ответственных служб для обеспечения безопасности людей при любом развитии событий. В районах, наиболее подверженных паводку, постоянно работают патрули, которые и следят за ситуацией, и разъясняют жителям правила безопасности. Краевой минсельхоз также проводит выездные штабы. В случае с сельхозпредприятиями нам важно обеспечить безопасность и людей, и животных. Опыт предыдущих лет показывает, что ситуация может развиваться стремительно. Органы власти сделают все от них зависящее для поддержки жителей края во всех населенных пунктах.