В Омске перекрасят скульптуры воинам ВОВ на бульваре Победы

Мемориал «Слава героям» на бульваре Победы перекрасят. Как сообщил мэр Сергей Шелест, скульптуры воинов ВОВ будут покрыты специальным составом, который придаст фигурам благородный, рельефный облик.
Напомним, ранее для мемориала была выбрана другая идея — скульптуры планировалось покрыть маслянистой черной краской, однако такое цветовое решение крайне возмутило омичей.
Как сообщил Сергей Шелест, новое колористическое решение одобрено одним из создателей композиции, известным омским скульптором Сергеем Голованцевым. Мемориал участникам Великой Отечественной войны обновят к 80-летию Победы.