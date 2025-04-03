Дети мигрантов могут сдать русский язык в девяти школах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде такой экзамен проведут в школах №№ 5, 11, 28, 35, 62, 96, 105 и 139, а также в гимназии № 25 им. А. С. Пушкина. Учебные заведения находятся в Нижегородском, Советском, Канавинском, Автозаводском, Московском и Приокском районах.