Дети мигрантов могут сдать русский язык в девяти школах Нижнего Новгорода

Экзамен по русскому языку у детей мигрантов примут в девяти школах Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минпросвещения РФ.
Согласно информации, всего на территории Нижегородской области 59 школ будут проводить экзамен на знание русского языка для детей мигрантов.
В Нижнем Новгороде такой экзамен проведут в школах №№ 5, 11, 28, 35, 62, 96, 105 и 139, а также в гимназии № 25 им. А. С. Пушкина. Учебные заведения находятся в Нижегородском, Советском, Канавинском, Автозаводском, Московском и Приокском районах.
Напомним, ранее стало известно, что мигрантам в Нижегородской области запретили работать курьерами и в общепите.