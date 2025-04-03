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Дети мигрантов могут сдать русский язык в девяти школах Нижнего Новгорода

Всего в регионе в 59 школах будут проводить этот экзамен для детей иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Экзамен по русскому языку у детей мигрантов примут в девяти школах Нижнего Новгорода. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минпросвещения РФ.

Согласно информации, всего на территории Нижегородской области 59 школ будут проводить экзамен на знание русского языка для детей мигрантов.

В Нижнем Новгороде такой экзамен проведут в школах №№ 5, 11, 28, 35, 62, 96, 105 и 139, а также в гимназии № 25 им. А. С. Пушкина. Учебные заведения находятся в Нижегородском, Советском, Канавинском, Автозаводском, Московском и Приокском районах.

Напомним, ранее стало известно, что мигрантам в Нижегородской области запретили работать курьерами и в общепите.