Около полмиллиона гектаров леса погибли в двух районах Приангарья

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Иркутской области» завершили дешифровку космических снимков в рамках государственного лесопатологического мониторинга лесов за первый квартал 2025 года. Дистанционные наблюдения охватили территорию Киренского и Нижнеудинского лесничеств на площади более 7,6 млн га. Специалисты выявили участки поврежденных и погибших насаждений на площади 462,5 тысячи га. Основной причиной таких масштабных повреждений стали лесные пожары прошлых лет, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба Центра защиты леса Приангарья, для проведения дистанционного мониторинга использовались материалы мультиспектральной космической съемки вегетационного периода 2024 года, полученные с искусственных спутников Земли Sentinel-2A. Они помогают получать точные данные о растительности, выявлять признаки повреждений и изменений, которые свидетельствуют о стрессе или гибели деревьев. Обработка полученных данных проводилась с использованием специализированного ПО, позволяющего автоматизировать многие этапы анализа и повысить объективность оценки.
На основе дистанционных наблюдений составлены подробные карты-схемы, которые наглядно демонстрируют расположение участков леса с изменениями состояния по участковым лесничествам. Карты — незаменимый инструмент для планирования и проведения наземных работ, позволяя сосредоточить усилия на наиболее проблемных участках.