Около полмиллиона гектаров леса погибли в двух районах Приангарья

Как сообщает пресс-служба Центра защиты леса Приангарья, для проведения дистанционного мониторинга использовались материалы мультиспектральной космической съемки вегетационного периода 2024 года, полученные с искусственных спутников Земли Sentinel-2A. Они помогают получать точные данные о растительности, выявлять признаки повреждений и изменений, которые свидетельствуют о стрессе или гибели деревьев. Обработка полученных данных проводилась с использованием специализированного ПО, позволяющего автоматизировать многие этапы анализа и повысить объективность оценки.