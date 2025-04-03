Уфимская компания лишила своих сотрудников 1,2 миллиона рублей

В Уфе завели уголовное дело против руководства местной торговой организации, специализирующейся на оптовых поставках строительных материалов. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
Основанием для возбуждения дела стала задержка выплат заработной платы трем сотрудникам на общую сумму более 1,2 миллиона рублей. Согласно данным следствия, это продолжалось с декабря 2023 по октябрь 2024 года.
В настоящее время следователи анализируют финансовое состояния предприятия, допрашивают руководителей и сотрудников компании. Особое внимание уделяется выявлению возможных других случаев невыплат в организации. Одновременно принимаются меры для скорейшего погашения задолженности перед пострадавшими работниками.
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