Сергей Безруков поймал щуку в реке Дон во время нерестового запрета

Отметим, рыба была поймана в период нерестового запрета, который действует с 1 апреля по 31 мая. Кроме того, до 15 апреля в донском регионе нельзя ловить щуку. Мнения интернет-пользователей разделились. Одни восхитились уловом, а другие напомнили о важности соблюдения законов.