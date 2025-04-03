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Сергей Безруков поймал щуку в реке Дон во время нерестового запрета

Актер Сергей Безруков порыбачил на Дону в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Безруков, известный актер и художественный руководитель Московского Губернского театра, во время гастролей в Ростове-на-Дону устроил рыбалку в реке Дон в период нерестового запрета. Об этом сообщает KP.RU.

Артист опубликовал в соцсетях фотографии, на которых он в специальной одежде для рыбной ловли держит в руках двухкилограммовую щуку.

— Ростов между спектаклями порадовал. Спасибо, Дон-батюшка, — подписал пост в сети Сергей Безруков.

Отметим, рыба была поймана в период нерестового запрета, который действует с 1 апреля по 31 мая. Кроме того, до 15 апреля в донском регионе нельзя ловить щуку. Мнения интернет-пользователей разделились. Одни восхитились уловом, а другие напомнили о важности соблюдения законов.

Добавим, во время визита в Ростов-на-Дону Сергей Безруков также выступил в спектакле «Казанова. Ars Vivendi» и прокатился на комбайне «Ростсельмаша».