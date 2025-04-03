«Порывы ветра были до 18 м/с». В детском саду в Бобруйске ветка дерева упала на ребенка во время прогулки

В ведомстве акцентировали внимание, что в Могилевской области 2 апреля, в среду, порывы ветра достигали до 18 метров в секунду. Сказано, что в дневное время поступила информацию о получении травмы ребенком в одном из детских садов в Бобруйске. Было установлено, что на малолетнего во время прогулки упала ветка дерева.