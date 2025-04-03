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«Порывы ветра были до 18 м/с». В детском саду в Бобруйске ветка дерева упала на ребенка во время прогулки

В Бобруйске ветка дерева упала на ребенка в детсаду во время прогулки.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске ветка дерева из-за сильного ветра упала на ребенка детсаду во время прогулки. Подробности рассказали в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.

В ведомстве акцентировали внимание, что в Могилевской области 2 апреля, в среду, порывы ветра достигали до 18 метров в секунду. Сказано, что в дневное время поступила информацию о получении травмы ребенком в одном из детских садов в Бобруйске. Было установлено, что на малолетнего во время прогулки упала ветка дерева.

В сообщении сказано, что уже в больнице ребенку был поставлен диагноз «перелом ключицы». В МЧС уточнили, что после оказания медпомощи малолетнего отпустили домой для прохождения амбулаторного лечения.

Тем временем СК раскрыл детали жуткого ДТП под Лидой с четырьмя погибшими, где водитель уснул за рулем: «Не спал 12 часов, чувствовал усталость, неоднократно говорил об этом родственникам».

Кроме того, в Минске главный механик предприятия пойдет под суд за взятки: «Выбирал на маркетплейсах стиральную машину, мультиварку, телевизор, чистящие средства».