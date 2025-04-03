Массовое вымирание креветок в Приморье имеет научное объяснение

Массовую гибель креветок на берегу бухты Витязь в Приморском крае могло вызвать вредоносное цветение микроводорослей. Об этом заявил ученый ДВО РАН Сергей Масленников. Вторая вероятная причина, по его словам, может крыться в газовой эмболии.
Водоросли цвели в 2024 году в Амурском заливе в районе станции Океанская во Владивостоке. И не исключено, что они и привели к массовой гибели креветок. При газовой эмболии же под их панцирем начинает выделяться газ. В итоге креветки всплывают в беспомощном состоянии. К этому может привести изменение температуры воды.
Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал, что несоответствие гигиеническим нормативам рыбы из Черного моря выявлено не было. Специалисты провели 1,6 тысячи исследований.