Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое вымирание креветок в Приморье имеет научное объяснение

Учёный Масленников заявил, что массовая гибель креветки в Приморье вызвана цветением микроводорослей.

Источник: Комсомольская правда

Массовую гибель креветок на берегу бухты Витязь в Приморском крае могло вызвать вредоносное цветение микроводорослей. Об этом заявил ученый ДВО РАН Сергей Масленников. Вторая вероятная причина, по его словам, может крыться в газовой эмболии.

Водоросли цвели в 2024 году в Амурском заливе в районе станции Океанская во Владивостоке. И не исключено, что они и привели к массовой гибели креветок. При газовой эмболии же под их панцирем начинает выделяться газ. В итоге креветки всплывают в беспомощном состоянии. К этому может привести изменение температуры воды.

Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал, что несоответствие гигиеническим нормативам рыбы из Черного моря выявлено не было. Специалисты провели 1,6 тысячи исследований.