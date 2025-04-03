Массовое вымирание креветок в Приморье имеет научное объяснение

Водоросли цвели в 2024 году в Амурском заливе в районе станции Океанская во Владивостоке. И не исключено, что они и привели к массовой гибели креветок. При газовой эмболии же под их панцирем начинает выделяться газ. В итоге креветки всплывают в беспомощном состоянии. К этому может привести изменение температуры воды.