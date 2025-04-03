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Скульптурам на бульваре Победы в Омске выбрали новый цвет

Ранее их покрасили в чёрный, что вызвало недовольство омичей.

Источник: Соцсети

Скульптуры на мемориале «Слава героям» покроют специальным составом, который изменит их цвет. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

«Для скульптур на мемориале “Слава героям” выбрано колористическое решение. Все они будут покрыты специальным составом, который придаст фигурам благородный, рельефный облик», — отметил Сергей Шелест.

Мэр также рассказал, что вопрос о цвете скульптур решался при непосредственном участии одного из создателей композиции — известного омского скульптора Сергея Голованцева.

Напомним, что скульптуры монумента «Слава героям» на бульваре Победы были покрашены в глянцевый чёрный цвет вместо привычной бронзовой патины. Необычный вид скульптур возмутил омичей.