Скульптурам на бульваре Победы в Омске выбрали новый цвет

Скульптуры на мемориале «Слава героям» покроют специальным составом, который изменит их цвет. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
«Для скульптур на мемориале “Слава героям” выбрано колористическое решение. Все они будут покрыты специальным составом, который придаст фигурам благородный, рельефный облик», — отметил Сергей Шелест.
Мэр также рассказал, что вопрос о цвете скульптур решался при непосредственном участии одного из создателей композиции — известного омского скульптора Сергея Голованцева.
Напомним, что скульптуры монумента «Слава героям» на бульваре Победы были покрашены в глянцевый чёрный цвет вместо привычной бронзовой патины. Необычный вид скульптур возмутил омичей.